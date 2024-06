Starkregen und Gewitter Unwetter in Deutschland - EM-Fanzonen geschlossen

Die Wetterlage fällt inmitten der Heim-EM mit vielen Public-Viewing-Veranstaltungen. Heute werden in Dortmund die Partie Türkei gegen Georgien und in Leipzig die Begegnung Portugal gegen Tschechien ausgetragen. In Dortmund wurde im Vorfeld bereits die Fanzone am Friedensplatz und die Public-Viewing-Area am Westfalenpark geschlossen. In der Stadt wurden bis zu 80.000 türkische Fans wurden erwartet. Im Stadion selbst war auf Videos in sozialen Medien zu sehen, wie Ordner vor dem Spiel gegen Wassermassen ankämpften. Zum Anpfiff war es dann zunächst trocken.