Unwetter : Am Mittag soll’s über der Region mit Gewittern, Starkregen und Orkanböen losgehen (Update)

Region Trier Blitz, Donner, Hagel und Starkregen: Am Freitag drohen vielerorts heftige Unwetter - in Rheinland-Pfalz wird wohl auch die Region Trier davon getroffen.

Noch nicht exakt klar, wo Unwetter in Rheinland-Pfalz zu erwarten sind

Unwetter in der Region Trier: Heftige Gewitter in der Nordeifel

Vorhersage : Unwetter in der Region Trier: Heftige Gewitter in der Nordeifel

Einsatzkräfte im Raum Trier, Eifel und Wittlich sind bereit

So wird das Wetter am Wochenende

⚠️ In der Nacht ist es ruhig geblieben in Trier, es waren keine Feuerwehreinsätze nötig. Bitte bleibt aber heute Nachmittag vorsichtig! Die Ausläufer der Gewitterfront können bis zu uns reichen. Der DWD sagt Sturmböen auch für #Trier voraus. #Unwetter https://t.co/6aPSzo9h09

Dafür soll sich das Wetter in der Region Eifel, Mosel, Hunsrück am Wochenende wieder entspannen – zumindest vorübergehend. Am Samstag gibt‘s erfrischende 21 bis 23 Grad, ab und zu Sonnenschein. Am Sonntag klettert das Thermometer an der Mosel sogar wieder auf bis zu 27 Grad. Am Montag ziehen dann aus Richtung Frankreich neue Gewitter und Schauer heran.