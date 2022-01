Pandemie : USA: Mehr als eine Million neue Corona-Fälle an einem Tag

USA: Mehr als eine Million neue Corona-Fälle an einem Tag

Testzentrum für Covid-19-Antigentests in Cameron County in La Feria, Texas. Foto: Denise Cathey/The Brownsville Herald/dpa

Baltimore Die Omikron-Variante treibt die Zahl der Infizierten in den USA in die Höhe. Wegen der Feiertage ist bei der Statistik allerdings Vorsicht geboten.

Die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen in den USA hat erstmals seit Beginn der Pandemie die Schwelle von einer Million überschritten.

Mit rund 1,084 Millionen neuen Fällen am Montag erfassten die Behörden fast doppelt so viele wie vor genau einer Woche (544 329), wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Dienstagmorgen (MEZ) hervorging.