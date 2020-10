200 Beamte beteiligt : Verdacht der Steuerhinterziehung: DFB im Visier der Behörden

Ein Polizist steht vor der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung wurden die Geschäftsräume des DFB durchsucht. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main Rund 200 Personen von Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung, Bundeskriminalamt und Bundespolizei durchsuchen Geschäftsräume des DFB und Privatwohnungen von Funktionären. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung bei Einnahmen aus der Bandenwerbung.

Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main am Mittwoch die Geschäftsräume des DFB sowie Privatwohnungen von ehemaligen und aktuellen Verbandsfunktionären durchsucht. Dabei geht es um Einnahmen aus der Bandenwerbung von Heimländerspielen der Nationalmannschaft in den Jahren 2014 und 2015.