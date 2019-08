Ermittlungen: Verdacht gegen mutmaßlichen Todespfleger aus dem Saarland besteht schon länger

Saarburg/Saarbrücken Bereits als der Pfleger, der fünf Patienten im Saarland ermordet haben soll, als falscher Notarzt im Saarburger Krankenhaus aufgetaucht war, gab es erste Hinweise auf mögliche Straftaten.

Als der Krankenpfleger aus dem Saarland sich im Juni vor drei Jahren an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Saarburger Krankenhaus als Notarzt ausgegeben hatte, hat wohl bereits der Verdacht gegen ihn bestanden, dass er Patienten zu hohen Dosen Schlafmittel verabreicht haben könnte. Die Saarland Heilstätten GmbH (SHG), die Träger des Krankenhauses im saarländischen Völklingen ist, in dem der Mann bis Mai 2016 arbeitete, teilte volksfreund.de mit, dass die Polizei kurz nach der vorläufigen Festnahme des Pflegers in Saarburg die SHG darüber informiert habe, dass es Vorermittlungen im Zusammenhang mit der Gabe von Medikamenten gegen den aus dem Saarland gebe.

Als er im Juni an zwei aufeinanderfolgenden Abenden in voller Arztmontur auf der Intensivstation des Saarburger Krankenhauses auftauchte, um angeblich Patienten, die es aber gar nicht gab, in die Uniklinik Homburg zu verlegen, war der Mann laut Saarbrücker Staatsanwaltschaft als Pfleger in der Klinik beschäftigt. Unklar ist immer noch, warum er in das Saarburger Krankenhaus gekommen war. Laut Staatsanwaltschaft habe der Pfleger damals gesagt, er müsse an einem Patienten eine besondere Untersuchung durchführen. Ein Sprecher des Kreises Trier-Saarburg, der Träger des Saarburger Krankenhauses ist, versicherte am Freitag gegenüber volksfreund.de, dass es in beiden Fällen keinen Patientenkontakt gegeben habe.