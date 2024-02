Warnstreik Verdi zwingt Lufthansa zu Rumpf-Programm

Verdi hat die Beschäftigten verschiedener Lufthansa-Firmen an den Standorten Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf, zum Warnstreik aufgerufen. Unter anderen werden die Firmen Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services sowie Lufthansa Engineering and Operational Services (Leos) bestreikt. Beginnen soll der Ausstand am Mittwoch um 4.00 Uhr morgens und bis Donnerstag um 7.10 Uhr andauern.