Jahreswechsel Verkaufsstart für Silvesterfeuerwerk - Sorge vor Angriffen

Im ehrenamtlichen Feuerwehrdienst hat auch abseits von Silvester jeder Zweite in den vergangenen zwei Jahren Gewalt in Form von Beleidigungen, Beschimpfungen, Bedrohungen oder tätlichen Angriffen erlebt (49,5 Prozent). Das geht aus einer am Donnerstag in Berlin vorgestellten Befragung des Deutschen Feuerwehrverbandes und der Gesetzlichen Unfallversicherung hervor. 14 Prozent der mehr als 6500 Anfang bis Mitte November befragten Feuerwehrleute gaben auch an, mit Feuerwerkskörpern beworfen worden zu sein.