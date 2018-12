später lesen Verdächtiger festgenommen Vermisste 17-Jährige tot in Flüchtlingsunterkunft gefunden FOTO: Thomas Kraus FOTO: Thomas Kraus Teilen

Ein von seinen Eltern vermisstes Mädchen ist tot in einem Flüchtlingsheim in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Die Leiche der 17-Jährigen wurde am Sonntagabend in der Flüchtlingsunterkunft am Rande eines Gewerbegebiets der Stadt Sankt Augustin bei Bonn entdeckt. dpa