Kriminalität : Suche nach seit 2019 vermisster Rebecca: Bringen Google-Daten den Durchbruch?

Im Alter von 15 Jahren verschwand Rebecca in Berlin. Foto: dpa/---

Berlin/Dublin Vor mehr als zwei Jahren verschwand die damals 15-jährige Rebecca in Berlin. Verhilft Google den Ermittlern jetzt zu entscheidenden Hinweisen?

Im Fall der Seit mehr als zwei Jahren verschwundenen Rebecca könnte es neue Indizien geben. Die damals 15-Jährige war am 18. Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester in Berlin verschwunden, in dem sie übernachtet hatte. Als letzte Spur erwies sich ihr Handy, das sich zwischen 6 und 8 Uhr letztmalig einloggte.