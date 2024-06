Motorsport Verstappen gewinnt Formel-1-Sprint in Österreich

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seine WM-Führung mit einem hart erkämpften Sieg im Sprint in Österreich weiter ausgebaut. Der 26-jährige Niederländer setzte sich am Samstag im vor allem zu Beginn packenden Kurzrennen über 100 Kilometer in Spielberg vor den beiden McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris durch. Verstappen wiederholte in der Steiermark seinen Triumph aus dem Vorjahr und entschied auch den dritten Sprint der Saison für sich. Als Lohn gab es acht WM-Punkte.