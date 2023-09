Unwetter Verzweiflung in Libyen: UN spricht von 11.300 Toten

Die deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ist durchgekommen. Sie verteilte in Kooperation mit den Gemeinden in den Orten Shahat und Bayda Babynahrung, Zelte, Generatoren, Decken und Wasser, wie der deutsche Botschafter in Libyen, Michael Ohnmacht, auf X berichtete. Auch laufe die Aufnahme von Menschen aus Darna in anderen Landesteilen.