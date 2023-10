Murcia Viele Tote bei Feuerhölle in spanischen Discos

Eines steht aber fest: Es war der schlimmste Disco-Brand in Spanien seit fast dreieinhalb Jahrzehnten. 1990 waren bei einem Feuer in der Tanzbar „Flying“ in Saragossa 43 Menschen ums Leben gekommen. Eine schlimmere Bilanz gab es nur 1983 in der Disco „Alcalá 20“ in Madrid: Dort starben damals wenige Tage vor Heiligabend sogar 81 Menschen in den Flammen.