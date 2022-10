Verwüstung und Chaos : 3000 Zuschauer stürmen Platz: Viele Tote bei Stadion-Massenpanik in Indonesien (Fotos)

3000 Zuschauer stürmen Platz: Viele Tote bei Stadion-Massenpanik in Indonesien (Fotos)

Malang Nach einem Fußball-Spiel in Indonesien kommt es zu Ausschreitungen und einer Massenpanik. Mindestens 125 Menschen sterben. Der FIFA-Boss ist geschockt. Forderungen nach einer Untersuchung werden laut.

Die schrecklichen Bilder von einer der schwersten Stadion-Katastrophen der Geschichte erschüttern die Fußball-Welt. Mindestens 125 Menschen kamen in Indonesien bei Ausschreitungen von Zuschauern, einem Tränengas-Einsatz der Polizei und einer anschließenden Massenpanik nach einem Erstliga-Spiel ums Leben.

Auch Gianni Infantino zeigte sich schockiert. Es sei „eine Tragödie jenseits aller Vorstellungskraft“ und markiere einen „dunklen Tag“ in der Geschichte des Fußballs, sagte der Präsident des Weltverbands FIFA. „Die Fußball-Welt ist nach den tragischen Vorfällen in einem Schockzustand“.

„Schockzustand“ : FIFA-Chef Infantino bestürzt über Massenpanik in Indonesien

Auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin brachte „im Namen des europäischen Fußballs unseren tiefen Schock und unsere Trauer“ zum Ausdruck. Allen Betroffenen versicherte er „Mitgefühl und Solidarität“. Papst Franziskus äußerte sich ebenfalls tief erschüttert. „Ich bete auch für diejenigen, die bei den Zusammenstößen nach einem Fußballspiel in Malang, Indonesien, ihr Leben verloren haben und verletzt wurden“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach dem Angelus-Gebet vor Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom.

Die Tragödie hatte sich in der indonesischen Provinz Ost-Java bei der Partie zwischen Arema FC und Persebaya FC ereignet. Im Anschluss an das 2:3 von Arema hatten in Malang etwa 3000 Zuschauer den Platz des Kanjuruhan-Stadions gestürmt - mit katastrophalen Folgen. Insgesamt seien 125 Menschen gestorben, teilte der nationale Polizeichef Listyo Sigit Prabowo mit. Zuvor hatten die Behörden die Zahl der Toten mit 174 angegeben, dabei seien Leichen jedoch mehr als einmal gezählt worden. Der Leiter der örtlichen Zivilschutzbehörde, Budi Santoso, sprach zudem von mehr als 300 Verletzten. Bei einigen sei der Zustand kritisch.