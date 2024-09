Start der Königsklasse Vier-Tore-Mann Kane führt Bayern zum Neun-Tore-Sieg

Die Münchner erzielten erstmal neun Tore in einem Spiel in der europäischen Eliteliga und wurden mit dem 21. Auftaktsieg nacheinander ihrem Ruf als Startspezialisten auch im neuen Ligasystem der Champions League gerecht. „Ein aufregendes, ein verrücktes Spiel“, sagte Kane beim Streamingdienst DAZN. „Es war ein fantastischer Abend. Drei Elfmeter in einem Spiel, das hatte ich noch nie. Beim dritten wusste ich gar nicht mehr, was ich machen und wohin ich schießen sollte“, schilderte der Engländer.