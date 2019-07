Mutmaßlicher Täter tot : Vier Tote bei Schüssen auf Volksfest in Kalifornien

Vier Tote bei Schüssen auf Volksfest in Kalifornien

Polizisten sichern den Tatort in der Stadt Gilroy südlich von San Francisco. Foto: Nhat V. Meyer/San Jose Mercury News/AP.

Gilroy Bei Schüssen auf einem Volksfest in Kalifornien sind mindestens vier Menschen getötet worden, unter ihnen ein mutmaßlicher Täter.

Wie die Polizei am Sonntagabend (Ortszeit) in der Stadt Gilroy südlich von San Francisco mitteilte, wurden zudem 15 Menschen verletzt. Der Schütze sei mit einer Art Gewehr bewaffnet gewesen und habe anscheinend wahllos in die Menge gefeuert, sagte der örtliche Polizeichef Scot Smithee. Ein Motiv sei zunächst nicht zu erkennen gewesen.