Vier Tote nach Unglück in Esslingen

Bei einem Unglück in einem Haus in Esslingen bei Stuttgart sind der Polizei zufolge vier Menschen ums Leben gekommen. In dem Gebäude gibt es Hinweise auf eine deutlich erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration, wie die Polizei berichtete. dpa