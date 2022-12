Österreich : Vier Verletzte nach Lawinenunglück - Keine Vermissten

Nach einem Lawinenabgang im freien Skigebiet von Lech/Zürs gab es eine große Suchaktion nach möglichen Opfern. Foto: Unbekannt/LECH ZÜRS TOURISMUS via APA/dpa

Lech Nach viel Neuschnee sind die Bedingungen zum Skifahren am Arlberg am ersten Weihnachtsfeiertag bestens. Bis sich Schneemassen lösen und auch dorthin rauschen, wo sich Skifahrer sicher fühlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beim Lawinenabgang am Arlberg in Österreich sind vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Vermisst werde nach derzeitiger Erkenntnislage niemand mehr, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg am frühen Montagmorgen mit. Ursprünglich waren die Einsatzkräfte von zehn Wintersportlern ausgegangen, die am Sonntag auf der Piste von den Schneemassen begraben worden sein könnten. Das Video eines Skigastes legte diesen Schluss nahe.

Der Such- und Rettungseinsatz wurde laut Polizeiangaben am späten Sonntagabend eingestellt. Aus Sicherheitsgründen werde an diesem Montag noch zur endgültigen Abklärung eine Suche durchgeführt. Im Einsatz waren zeitweise bis zu 200 Personen verschiedenster Rettungsorganisationen. Mit Hilfe starker Scheinwerfer wurde in der der Lawinenkegel auf einer Piste unterhalb des 2700 Meter hohen Trittkopfes bei Lech ausgeleuchtet.

Am Sonntag herrschten nach Angaben der Polizei frühlingshafte Bedingungen in dem wegen seiner vielen Pisten und seiner Schneesicherheit beliebten Skigebiet am Arlberg. Zugleich war die Lawinengefahr nach Angaben des Lawinenwarndienstes erheblich.

Lawinensuchhunde und Hubschrauber waren im Einsatz. Foto: Expa/Peter Rinderer/APA/dpa

© dpa-infocom, dpa:221225-99-16318/8

(dpa)