Virus-Erkrankungen : Die aktuellen Fallzahlen der Corona-Infizierten in der Region

Die aktuellen Fallzahlen der Corona-Infizierten in der Region

Foto: dpa/Center for Disease Control

Trier/Region Das Corona-Virus verbreitet sich in der Region. Hier findet ihr die aktuellen Fallzahlen in einer Grafik zusammengefasst.

Während am Samstag 162 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert galten, wuchs die Zahl der Fälle in Rheinland-Pfalz auf 200 bestätigte Corona-Fälle.

Auch in der Region steigen die Fallzahlen. Das gilt ebenso für Luxemburg und das Saarland.

In Luxemburg hat die Regierung in einer Pressekonferenz am Sonntagabend beschlossen, das öffentliche Leben im Land nahezu stillzulegen. Damit bleiben Bibliotheken, Theater, Museen, Kinos, Restaurants, Kneipen und Diskotheken geschlossen.