Nationalmannschaft Völler-Comeback: „Keiner darf die Hose voll haben“

Bei seinem Comeback auf der DFB-Trainerbank 19 Jahre nach seinem Rücktritt soll Völler am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund den Absturz der Fußball-Nationalmannschaft stoppen und im Idealfall einen Stimmungsumschwung im Lande herbeiführen. Und dafür nimmt der einstige Fan-Liebling die heutige Spielergeneration, die unter Flick nicht mehr liefern konnte (oder wollte?), besonders in die Pflicht. „Wir müssen versuchen, Kredit zurückzugewinnen“, mahnte Völler.