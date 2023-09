Nationalmannschaft Völler hilft nur einmal aus: Nicht „die Hose voll haben“

Bei seinem Comeback auf der DFB-Trainerbank 19 Jahre nach seinem Rücktritt will Völler den Absturz der Nationalmannschaft stoppen und im Idealfall einen Stimmungsumschwung im Lande herbeiführen. Und dafür nimmt der einstige Fan-Liebling die Spieler, die unter Flick nicht mehr liefern konnten (oder wollten?), besonders in die Pflicht. „Wir müssen versuchen, Kredit zurückzugewinnen“, mahnte Völler. Er glaubt, dass ein Team mit vielen in Champions-League-Partien bewährten Profis wie Gündogan, Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger oder Joshua Kimmich einfach mehr leisten kann und muss als bei den mittlerweile fünf sieglosen Länderspielen in der Endzeitatmosphäre unter Flick.