Bundesliga Vom Schattentrainer zum Chefcoach: BVB setzt auf Sahin

Sein Interview zur Unzeit kurz vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) in der „Sport Bild“, in dem Hummels Kritik an der Arbeit von Terzic geübt hatte, kam in der Chefetage nicht gut an und dürfte die Entscheidung maßgeblich beeinflusst haben. Daran ändert auch das Aus des bisherigen Cheftrainers nichts.