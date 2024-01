Eruption Vulkanausbruch auf Island - Das, was nicht geschehen sollte

Der erneute Vulkanausbruch auf einer Halbinsel südwestlich von Reykjavík hatte am Sonntagmorgen begonnen. Angekündigt hatte er sich in den Stunden davor mit einer intensiven Erdbebenserie, dann trat glutrote Lava aus einem Hunderte Meter langen Erdspalt aus. In den Mittagsstunden tat sich dann eine weitere Kluft auf - und zwar direkt am nördlichen Stadtrand von Grindavík. Die Lavamassen erreichten die Ausläufer des Ortes, mindestens drei Häuser gingen in Flammen auf und wurden vollständig zerstört.