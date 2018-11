später lesen Notstand ausgerufen Waldbrände wüten in Kalifornien: Mehrere Tote FOTO: Noah Berger FOTO: Noah Berger Teilen

Bei den schweren Waldbränden in Kalifornien sind bislang mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Sie seien tot in ihren ausgebrannten Fahrzeugen aufgefunden worden, teilte das Sheriff-Büro am Freitag in Butte County mit. dpa