Wetter Waldbrandgefahr und trockene Böden - Was sind die Folgen?

Die Zahl größerer Waldbrände in Deutschland ist derzeit überschaubar. Auf einem munitionsbelasteten Gebiet im brandenburgischen Jüterbog südlich von Berlin brennt es seit dem 31. Mai. Wind facht das Feuer in dem mehr als 700 Hektar großen Brandgebiet immer wieder an. Auch in einem 50 Hektar großen Wald- und Moorgebiet bei Göldenitz südlich von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern brennt es seit einigen Tagen.