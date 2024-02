Tarifkonflikt Warnstreik in der Luftsicherheit - Etliche Flüge fallen aus

An anderen Flughäfen waren die Auswirkungen unterschiedlich: In Berlin etwa wurden alle Starts und viele Ankünfte gestrichen. Das Terminal war menschenleer. In Düsseldorf fielen ein Drittel der Starts und Landungen aus. In Köln/Bonn, wo bereits seit Mittwochabend gestreikt wird, ging fast nichts mehr. „Nahezu alle Flüge fallen aus“, sagte eine Sprecherin.