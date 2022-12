Wetter : Warnung vor Eisregen im Süden Deutschlands

München/Offenbach In Deutschland herrscht weiter frostig-kaltes Winterwetter. Im Süden müssen sich die Menschen heute auf eisglatte Straßen und Wege einstellen. Der DWD rechnet mit starken Verkehrsbehinderungen.

Ab der kommenden Nacht, v.a. aber am morgigen Mittwoch muss im Süden Deutschlands mit einer brisanten #Glatteis -Situation gerechnet werden. Informationen hierzu erläutet Meteorologe Dr. Markus Übel in einem Unwetterclip, abzurufen unter folgendem Link: https://t.co/7F0IdTgSpY /V

Schon am Dienstagabend herrschten teils schwierige Bedingungen auf den Straßen. Polizei und Meteorologen riefen die Fahrer dazu auf, die Geschwindigkeit der Witterung anzupassen. Das Polizeipräsidium Freiburg warnte gar vor enormer Unfallgefahr. In Hamburg-Schnelsen krachte ein Auto mit Sommerreifen auf glatter Straße gegen ein Brückengeländer über der A7, der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und leicht verletzt. Auch an den Vortagen hatte sich in vielen Regionen die Unfälle gehäuft.