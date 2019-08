Trier Die Unternehmen zwischen Eifel, Mosel und Hunsrück profitieren derzeit davon, dass sie nicht so exportabhängig sind. Die Auftragsbücher der meisten Betriebe sind noch gut gefüllt.

Internationale Handelskonflikte, politische Krisen und die Diskussionen über den Brexit hemmen derzeit weltweit die wirtschaftliche Entwicklung. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung von Experten im Frühjahr eine Vollbremsung hingelegt. Die Auswirkungen des Abschwungs auf die Region Trier halten sich bislang allerdings noch in Grenzen. Einer der Gründe: Die regionalen Betriebe sind deutlich weniger exportorientiert als anderswo. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Trier liegt die Exportquote in der Region bei 30 Prozent, während sie landesweit über 50 Prozent beträgt. „Dadurch wirken sich Schwankungen auf dem Weltmarkt weniger stark auf die regionale Konjunktur aus“, sagt IHK-Chefvolkswirt Matthias Schmitt.

Gibt es denn überhaupt etwas, was die hiesige Politik tun kann, wenn der wirtschaftliche Abschwung größtenteils auf internationale Krisen zurückzuführen ist, auf die Deutschland so gut wie keinen Einfluss hat? Im FDP-regierten Mainzer Wirtschaftsministerium verweist man darauf, dass auf Bundesebene zu wenig getan worden sei, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu unterstützen, etwa durch eine Unternehmenssteuerreform. Auch auf regionaler Ebene haben die Unternehmensvertreter eine ganze Palette Erwartungen an die Politik. Investitionen in Bildung, Digitalisierung und Verkehrsinfrastruktur sowie ein einfaches Steuersystem mit moderaten Steuersätzen seien sinnvolle Maßnahmen, die es Unternehmen erlaubten, sich auch in schwierigen Konjunkturphasen erfolgreich am Markt zu behaupten, sagt IHK-Chefvolkswirt Matthias Schmitt.