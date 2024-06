EURO 2024 Weghorst lässt sich feiern: Niederlande schlägt Polen

An Hamburg haben die Niederländer beste Erinnerungen. 1988 schlugen sie im EM-Halbfinale den Erzrivalen Deutschland mit 2:1. Wenig später feierte Holland in München gegen die Sowjetunion durch ein 2:0 den bislang einzigen großen Titel. Der heutige Bondscoach Ronald Koeman war damals eine tragende Säule des Teams. Seine unrühmliche Szene nach dem Halbfinale, bei der so tat, als würde er sich mit dem zuvor getauschten Trikot von Olaf Thon den Hinten abputzen, verfolgt Koeman trotz späterer Entschuldigungen bis heute bei Besuchen im Nachbarland.