Bundesliga Wegweisendes Neuer-Signal: Bayern-Kapitän verlängert Vertrag

In der Einstimmung auf das Königsklassen-Spiel des schon als Gruppensieger und Achtelfinalisten feststehenden FC Bayern hatte Trainer Thomas Tuchel schon die Bedeutung von Neuer hervorgehoben. Der Liga-Sieg in Dortmund habe viel Sicherheit und Vertrauen gegeben - und die Rückkehr von Manuel Neuer sei „ein Schlüssel“ gewesen, sagte der 50 Jahre alte Trainer. Er will mit seinem Keeper die perfekte Sechs-Siege-Gruppenphase. Dazu fehlen noch zwei Erfolge gegen Kopenhagen und in zwei Wochen bei Manchester United.