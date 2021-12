Naturkatastrophen : Weihnachtsgeschenk für La Palma: Vulkanausbruch zu Ende

La Palma Der Alptraum auf der kleinen Kanareninsel La Palma ist vorbei. Nach rund drei Monaten wurde der Vulkanausbruch am ersten Weihnachtstag für beendet erklärt. Die Folgen aber werden noch lange spürbar sein.

„Der Ausbruch ist beendet“, mit dieser frohen Botschaft wandte sich Julio Pérez von der Regionalregierung der Kanaren am Samstag an die 85.000 Bewohner der Atlantikinsel vor der Westküste Afrikas.

Diesen Augenblick hatten die leidgeprüften Menschen auf der zu Spanien gehörenden Insel seit dem 19. September herbeigesehnt. An jenem Tag hatte sich die Erde im Süden der Insel um 14.10 Uhr (15.10 MESZ) mit einer gewaltigen Explosion geöffnet - und Lava, Rauch und Asche wurden Hunderte Meter in die Höhe geschleudert.

Verheerende Bilanz

Am 13. Dezember wütete der Vulkan in einer Art Abschlussvorstellung noch einmal besonders heftig, um dann am Abend plötzlich zur Ruhe zu kommen. Seither treten nur noch Gase aus, die gewaltigen explosionsartigen Entladungen, der Ausfluss von Lava und die Erschütterungen im Vulkankegel waren vorbei. „Ich zähle die Stunden, bis sie diesem Drachen die Sterbeurkunde ausstellen“, sagte der Priester Domingo Guerra kürzlich der Zeitung „El País“.