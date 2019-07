Justiz : Sie wollte nicht sterben

Trier Weil er seine schwerkranke Tochter umbringen wollte, verurteilt das Trierer Landgericht einen Vater wegen versuchten Mordes.

Mehrmals soll die Frau den Wunsch geäußert haben, zu sterben. Er solle mit ihr zur Sterbehilfe in die Schweiz oder die Niederlande fahren, soll sie zu ihrem Vater gesagt haben. Es habe aber kein durchgehender Sterbewunsch oder Selbstmordgedanke bei der Frau bestanden, stellt das Gericht in seinem Urteil fest. Trotzdem hat der Vater irgendwann den Entschluss gefasst, die Tochter zu töten. Das, was sich am 21. Oktober in der Wohnung der Frau in Trier-Süd abspielte und was Oberstaatsanwalt Eric Samel in seinem Plädoyer ein „Gemetzel“ nannte, war nach Überzeugung des Gerichts geplant. Das Teppichmesser, mit dem er der Tochter schließlich tiefe Schnittwunden am Hals zufügte, hatte der Vater wohl den ganzen Tag bei sich. Sein Auto übereignete er Tage vor der Tat seinem Sohn, in einem blauen Schulheft hatte er alle wichtigen Passwörter und Daten hinterlegt – und auch Abschiedsbriefe an die Ehefrau und den Sohn.