News-Ticker : Weiße Weihnachten oder nicht? Experte erklärt, ab wann die Wetter-Prognosen Antworten liefern

Noch ist nicht klar, wie viele Regionen Deutschlands im Jahr 2022 weiße Weihnachten bekommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Update Manch einer wünscht sich ganz viel Schnee für ein besinnliches Fest. Andere möchten lieber schneefreie Straßen, um über die Feiertage zur Familie zu fahren. Im News-Ticker halten wir Sie zu den Aussichten für weiße Weihnachten auf dem Laufenden.

Die Prognosen für weiße Weihnachten: Wie verlässlich sind sie schon?

Update vom 16. Dezember: Es sieht nicht so gut aus für weiße Weihnachten im Jahr 2022. Das sagen zumindest die Prognosen, die derzeit von den Meteorologen in Umlauf gebracht werden. In Deutschland herrscht zwar noch winterliche Kälte, doch die wird nicht durchgängig bis Weihnachten anhalten.

Kann man zum jetzigen Zeitpunkt also schon konkret sagen, wie es am 24. Dezember aussieht? Diese Frage hat Hanns-Ulrich Kümmerle vom Deutschen Wetterdienst (DWD) der Badischen Zeitung beantwortet. Der Wetter-Fachmann erklärt: “Eine Aussage zu weißen Weihnachten in diesem Jahr ist auf Basis von Wettervorhersagemodellen etwa ab zehn Tage vor Weihnachten möglich.“ Der Trend, der sich jetzt in den Vorhersagen abzeichnet, hat also bereits eine gewisse Aussagekraft. „Mit jedem Tag näher an Weihnachten erhöht sich die Treffsicherheit der Prognose. Der Blick auf den Schnee am 24. Dezember 2022 lohnt also erst ab dem 14. Dezember.“

Dieser Termin ist verstrichen und die Meteorologen sehen zunächst um den Montag, 19. Dezember, herum eine Erwärmung auf Deutschland zukommen. Die Temperaturen werden zunächst deutlich milder und sollen auch zu Weihnachten eher im Plus-Bereich bleiben. Eine Unsicherheit bleibt. Schneefall in niedrigeren Lagen wird aber immer unwahrscheinlicher.

Bleibt noch die Frage, wie weit man eigentlich nach Norden fahren muss, um garantiert weiße Weihnachten zu erleben. „Eine hohe Chance auf weiße Weihnachten hat man in Norwegen, Schweden und Finnland in den Höhenlagen und nahezu überall nördlich einer Linie Bergen-Oslo-Stockholm-Helsinki“, erklärt Hanns-Ulrich Kümmerle. Mit Blick auf den Klimawandel meint der Experte vom DWD, dass auch in den nächsten Jahren wohl „grüne Weihnachten der Regelfall“ sein werden.

Eine frühe Prognose: Keine weißen Weihnachten?

Meldung vom 15. Dezember: Der Dezember hat kalt angefangen. Sehr viel kälter als man es in Deutschland aus den letzten Jahren gewohnt war. Das alleine kann schon Hoffnungen auf weiße Weihnachten 2022 wecken. Doch während das Fest näher rückt, ist es eher unsicher, wo das Wetter rund um die Feiertage auch Schneefall mit sich bringt.

Am 15. Dezember, etwas mehr als eine Woche vor Heiligabend, vermeldet TV-Wetterexperte Dominik Jung wieder frostige Temperaturen. „In Mecklenburg-Vorpommern wurden bis zu -17 Grad gemessen“, sagt der Meteorologe vom Wetterdienst Q.met. Solche Temperaturen sind natürlich die Ausnahme, doch die Kältefront hat tatsächlich weite Teile Deutschlands im Griff.

Das Portal wetter.com sagt für die Stadt Trier am gleichen Tag eine Höchsttemperatur von 0 Grad voraus. Ein wärmeres Wetter ist auch in den folgenden Tagen nicht zu erwarten, und zwar quer durch Deutschland. Wer in den Osten statt in den Westen blickt, findet ähnliche Aussichten wie in Trier. In Dresden sagt die Prognose beispielsweise für den gleichen Tag maximal -1 Grad voraus. Und auch von Kiel im Norden bis München im Süden ist es immer das gleiche Bild. Es ist derzeit schwer, eine Stadt zu finden, in der die Vorhersagen den Gefrierpunkt überschreiten.

Bringt die aktuelle Kälte uns auch weiße Weihnachten?

Das alles klingt zwar nach dem perfekten Wetter für weiße Weihnachten, doch die Meteorologen sehen eine deutliche Trendumkehr vor den Feiertagen. Auch wenn es übers Wochenende noch bitterkalt bleibt. „Ab Montag taut Deutschland wieder auf. Es werden Dienstag und Mittwoch im Westen sogar 13 oder 14 Grad erreicht“, berichtet Dominik Jung.

Etwas Hoffnung für alle, die sich weiße Weihnachten 2022 wünschen, gibt es aber laut dem TV-Wetterexperten. „Über die Weihnachtsfeiertage bleibt es in den Niederungen meist bei nass-kaltem Schmuddelwetter um 2 bis 7 Grad. In den Hochlagen kann es dagegen wieder Schnee geben. Ob die Schneefallgrenze über die Feiertage bis in tiefe Lagen sinkt, kann man aktuell aber noch nicht vorhersagen.“ Bis wir Klarheit über das Wetter an Weihnachten haben, müssen wir uns wohl noch etwas gedulden.

Wir halten Sie auf dem Laufenden, wie sich das Wetter weiter entwickelt und ob sich dann weiße Weihnachten für mehr Regionen Deutschlands andeuten.

Weiße Weihnachten 2022? Die Wetter-Prognose für Deutschland vom 15. Dezember