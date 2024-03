Neue Bedeutung seit Jahr 2000 Weißer Sonntag: Was ist das für ein besonderer Tag nach Ostern?

Im früheren Christentum sahen einige Bräuche ganz anders aus als wir sie heute kennen. Das betrifft zum Beispiel das Sakrament der Taufe – das sichtbare Zeichen für den Eintritt in die christliche Gemeinschaft. Heute werden meist schon Kinder im Alter von wenigen Monaten getauft. In der Spätantike war es hingegen noch sehr viel verbreiteter, dass Menschen im Erwachsenenalter die Taufe erhielten. Damals war die Osternacht ein traditioneller Termin zum Empfang der Taufe. Der Name Weißer Sonntag geht wiederum auf die weißen Taufgewänder zurück. Sie wurden damals von den neu getauften Christen bis zum folgenden Sonntag getragen. Und so hat sich schließlich für den zweiten Sonntag der Osterzeit, also den ersten Sonntag nach dem Ostersonntag, dieser Name entwickelt.