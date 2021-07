Notstand : Weiter extreme Hitze im Westen der USA

Los Angeles Extrem hohe Temperaturen machen den Menschen in westlichen US-Bundesstaaten zu schaffen, dazu kommen Waldbrände. Noch ist die Hitzewelle nicht vorbei.

In Las Vegas im Bundesstaat Nevada wurden für Montag 45 Grad vorhergesagt - zwei Grad weniger als noch am Samstag. Am Sonntagabend war es in der inmitten der Wüste gelegenen Glücksspielmetropole zu ungewöhnlich starken Niederschlägen gekommen. Der Regen sei der schwerste gewesen, der je an einem 11. Juli in Las Vegas gemessen worden sei, schrieb der Wetterdienst auf Twitter.