Unfall : Weiter Ursachenforschung nach Verwüstungs-Fahrt in Fürth

Fürth Ein tonnenschwerer Lastwagen schiebt Autos in Hauswände. Der Fahrer sitzt in U-Haft. Doch die Ursache für den folgenschweren Unfall ist weiter unklar. Wie die Ermittler jetzt weiter vorgehen.

Mit zwei Promille am Steuer

Der 50-Jährige war mit seinem Sattelzug am Dienstagabend an einer Kreuzung über eine rote Ampel gerast und dort mit einem Auto kollidiert. Dann setzte er seine Fahrt fort, rammte mehrere Autos und schob sie teils ineinander. Einige der Wagen gerieten in Brand. Auch Gebäude wurden demoliert und fingen Feuer.

Schadenssumme wird ermittelt

In der Hardstraße in #Fürth kam es heute gegen 19 Uhr zu einem schweren #Verkehrsunfall , bei dem ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt hat. Einige Pkw fingen dabei Feuer. Feuerwehr @BFFuerth und #Rettungsdienst sind weiterhin im Einsatz. pic.twitter.com/gGVWXBUFve

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich am Mittwoch schwierig. Fachleute mussten zunächst 26 Stahlteile von der Ladefläche des Sattelaufliegers entfernen. Am Abend war es dann gelungen, den Lkw aufzurichten und abzuschleppen. Ein Experte soll diesen nun auf technische Defekte untersuchen.

Zur Höhe des Schadens erwarteten die Ermittler am Donnerstag weitere Klarheit. Neben den Schäden an den 34 demolierten Fahrzeugen und dem Lastwagen galt das Augenmerk der Gutachter den Gebäuden. Die Polizei ging am Mittwoch von einem Schaden in Höhe von mindestens mehreren Hunderttausend Euro aus.