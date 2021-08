Einsatz am Zugspitz-Massiv : Weiter Vermisste nach Flutwelle in den Alpen

Weiter Vermisste nach Flutwelle in den Alpen

Einsatz am Zugspitz-Massiv

Feuerwehrleute stehen in Grainau nach einer Flutwelle in der Höllentalklamm bereit, um Opfer aus dem Fluss Hammersbach zu bergen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Grainau Die spektakuläre Landschaft der Höllentalklamm lockt jährlich Zehntausende Besucher an. Für ambitionierte Wanderer beginnt dort der Aufstieg zur Zugspitze. Am Montag rauscht plötzlich eine Flutwelle durch die Klamm. Noch immer bangen die Helfer um zwei Menschen.

Starkregen und Gewitter war angesagt - nicht ungewöhnlich in diesem Sommer. Doch mit derartigen Wassermassen rechnete niemand: Eine gewaltige Flutwelle rauschte am Montagnachmittag durch die Enge der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze und riss mehrere Menschen mit sich.