Pandemie : Weitere Corona-Regeln für Reisende in Italien

Touristen warten in einer Schlange, um das Kolosseum zu betreten. In Italien gelten ab diesem Mittwoch verschärfte Corona-Regeln. Foto: Riccardo De Luca/AP/dpa

Rom Wer in Italien mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen will, braucht ab jetzt einen „Grünen Pass“. Damit soll sichergestellt werden, dass Passagiere geimpft, negativ getestet oder genesen ist.

An den Bahnhöfen oder in den Zügen soll das Bahnpersonal laut Trenitalia die Zertifikate kontrollieren. In Deutschland wird derzeit noch über mögliche Nachweispflichten zum Corona-Schutz in Fernzügen gestritten. In Italien ist der Grüne Pass nun auch für Reisende auf Inlandsflügen Pflicht. Wer mit der Fähre zwischen zwei italienischen Regionen verkehrt, also etwa vom Latium nach Sardinien, braucht ebenfalls diesen Nachweis.