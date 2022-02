Unfälle : Weitere Lawine in Österreich - mindestens ein Toter

Der Lawinenkegel nach einem Lawinenabgang an der tirolerisch-schweizerischen Grenze in Spiss (Bezirk Landeck). Foto: Unbekannt/POLIZEI TIROL/APA/dpa

Innsbruck Die Lawinengefahr in Österreich ist erheblich, Bergretter rufen zu größter Vorsicht auf. Trotzdem sind viele außerhalb der präparierten Pisten unterwegs.

Nach dem folgenschweren Lawinentag mit acht Toten am Freitag ist es am Samstag in Tirol zu einem weiteren Unglück gekommen. In Schmirn unterhalb der Gammerspitze sei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, berichtete die Polizei.