Erneute Suche auf Campingplatz : Weiterer Tatverdächtiger im Missbrauchsfall Lügde

Lügde/Detmold Im Fall des massenhaften und jahrelangen Missbrauchs von Kindern in Lügde gibt es einen neuen Beschuldigten.

Die Ermittler hatten am Mittwoch die Parzelle des Mannes auf dem Campingplatz in Lügde an der Grenze von Nordrhein-Westfalen zu Niedersachsen durchsucht, um Beweismittel zu finden. Ermittler der Ermittlungskommission „Eichwald“ und uniformierte Beamte setzten die Durchsuchung am Donnerstag fort. Zu sehen war, wie Gegenstände von dem Gelände getragen wurden. Um was es sich dabei handelte, wurde zunächst nicht bekannt.