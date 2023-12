Vierschanzentournee Wellinger lässt Skisprung-Fans träumen: „Es ist unfassbar“

Wellinger hat das geschafft, was viele ihm schon nicht mehr wirklich zugetraut hatten: Nach schweren und von Verletzungen geprägten Jahren ist er wieder Vorzeigeathlet des deutschen Teams. Die von Funsport begeisterte Frohnatur springt in diesem Winter konstant so stark, wie ganz lange nicht. In acht Weltcups vor der Tournee erreichte Wellinger viermal das Podest. Nur einmal schaffte es der Olympiasieger von Südkorea nicht unter die besten fünf Springer. Zum Stellenwert seines Sieges in Oberstdorf sagte er: „Für den Moment ist das mit das Größte. Das macht mich extrem stolz auch nach den letzten Jahren.“