Transfermarkt : Weltstar in der Saudi Pro League: Neue Sphären für Ronaldo

Riad Die Zahlen, mit denen jongliert wird, machen fast sprachlos. Bestätigt sind sie nicht. Dass sich Saudi-Arabien bei seiner Sportoffensive nun auch noch Cristiano Ronaldo leistet, passt ins Bild.

An den Namen seines neuen Heimarbeitsplatzes wird sich Cristiano Ronaldo sicher noch gewöhnen müssen. Früher trugen sie so klangvolle Titel wie Old Trafford, das Theater der Träume von Manchester United. Oder das legendäre Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid. Oder das Juventus Stadium in Turin.