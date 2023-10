Gesellschaft Weniger Teenagermütter in Deutschland

Die Zahl der Teenagermütter ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen - sowohl national als auch international. So wurden im letzten Jahr in Deutschland knapp 11.000 Babys von jugendlichen Müttern zur Welt gebracht, im Jahr 2000 waren es noch mehr als 29.000, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Durchschnitt kamen demnach zuletzt 6 Neugeborene auf je 1000 Frauen zwischen 15 und 19 Jahren, im Jahr 2000 lag dieser Wert noch bei 13.