Prozess in Gießen Werbung für Abtreibung: Ein Urteil heizt alte Debatten an FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler

Das Thema Abtreibung ist in diesen Tagen in der deutschen Öffentlichkeit so präsent wie seit vielen Jahren nicht mehr. Auslöser ist der Strafprozess gegen die Ärztin Kristina Hänel, der im hessischen Gießen mit einem Schuldspruch zu Ende gegangen ist. Von Maximilian Perseke, dpa