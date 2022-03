Wetter : Heute bisher wärmster Tag des Jahres - Wettersturz ab Freitag und Schneerisiko (Video)

Laut Wetterexperte Dominik Jung soll heute der wärmste Tag des bisherigen Jahres werden. Den sollte man genießen, denn dann kommt der Temperatursturz. Warum man sich wieder warm anziehen muss.

Finale beim warmen Sonnenmärz! Heute gibt es noch mal Werte von deutlich über 20 Grad. In der Spitze sind im Südwesten bis zu 23 Grad drin. Das könnte damit der bisher wärmste Tag des Jahres 2022 werden, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Morgen sind maximal noch 20 Grad drin, danach wird es kühler und endlich ist auch etwas Regen in Sicht. Zunächst aber nur für die Mitte und den Süden des Landes. Der Norden bekommt bis einschließlich Freitag erst mal gar nichts ab, dort geht das trockene Wetter einfach weiter.

Temperatursturz: Schnee- und Graupelschauer zum Wochenende

Zum ersten Aprilwochenende sind dann im Süden sogar Schnee- und Graupelschauer nicht ausgeschlossen, die Höchstwerte rauschen um 15 Grad nach unten. Allerdings ist das Anfang April auch nichts Ungewöhnliches. Seit Tagen und Wochen war es zu warm und zu trocken. Jetzt kommt normales Aprilwetter. Zuvor ist aber heute bis Mittwoch noch mal mit Saharastaub in der Luft zu rechnen. Der wird besonders Mittwoch in der Mitte und im Süden von Regenschauern aus der Atmosphäre gewaschen. Es gibt wieder Blutregen und jede Menge verschmutzter Autos.

Irgendwann musste das schöne Hochdruckwetter ja mal zu Ende gehen, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Seit Ende Februar mit Hoch Kai hatten wir ein Hoch nach dem anderen. Nun war zuletzt das Hoch Peter zu Gast. Das zieht dann morgen weiter und sagt ade. Danach wird es wechselhafter. Nachts gibt es Frost, am Tag werden kaum mehr als 10 Grad erwartet und am Freitag sowie am Wochenende sind im Süden sogar Schneeregen- und Graupelschauer möglich. Das ist der totale Wettersturz. Nach den vielen sonnigen, trocken und sehr warmen Tagen, fällt das natürlich stark auf.