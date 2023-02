Prognose : Straßenkarneval 2023: So wird (wahrscheinlich) das Wetter diese Woche

Rückblick: Rosenmontag in Trier 2020. Foto: Roland Morgen

Update In den ersten Dörfern sind die Jecken bereits durch die Straßen gezogen, und auch am nächsten Wochenende sind zahlreiche Umzüge geplant. Die Wetter-Aussichten sind vielversprechend. Sorgen macht einem Wetterexperten hingegen eine Folge des Hochdruckwetters.

Von Robert Märländer und TV Redaktion

Der Karneval kann 2023 wieder richtig Fahrt aufnehmen. Zumindest hoffen darauf alle Narren, die kräftig feiern wollen. Für die nächsten Tage fragen sich deshalb nicht nur die Vereine, ob auch das Wetter mitspielt.

Der Volksfreund-Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met wagt einen Blick in die Zukunft – und die sieht bisher gut aus. „Vom angedrohten arktischen Winter Mitte Februar fehlt in ganz Europa jede Spur“, sagt Jung.

Wie entwickelt sich das Wetter für den Karneval?

Stattdessen stehe uns eine sehr warme Wetterwoche bevor, führt der Wetterexperte weiter aus. Die milden Temperaturen sollen sogar bis nach Fastnacht andauern. So kann es in den nächsten tagen 7 bis 16 Grad warm werden – Kälte und Schnee sind vorerst nicht in Sicht.

Der Karneval geht bei milden Temperaturen auf die Straße

Das bedeutet auch gute Aussichten für das lange Party-Wochenende: Ein Mix aus Sonne und Wolken und kaum Regen dürfte nicht nur den Jecken gefallen.

Insgesamt geht es mit dem Wetter in Deutschland eher mild als kalt weiter – das könnte auch ein Indiz für einen sehr warmen bis heißen Sommer sein.

Feinstaub-Alarm: Sehr hohe Belastung möglich

Das sonnige und trockene Hochdruckwetter bringe laut Jung aber nicht nur „freundliches“ Wetter, sondern auch eine unsichtbare Gefahr, wie der Meteorologe am Donnerstag nun mitteilte. Die Feinstaubbelastung steige in diesen Tagen immer weiter an.

Gemeint sind damit Staubpartikel mit einem Durchmesser von 2,5 Mikrometer (PM2,5). „Die Luftbewegung im Hoch ist nur sehr schwach. Damit können sich immer mehr gefährliche Partikel in der Atmosphäre ansammeln. PM2,5 ist besonders gefährlich, da diese Partikel weit bis in die Lunge eindringen können. Halte diese Belastung über einen längeren Zeitraum an, könne das zu gesundheitlichen Problemen führen.“

Sollte die Hochdruckwetterlage die weiteren Tage anhalten, auch mit einer Hochnebeldecke, könne dies dazu führen, dass sich Feinstaub noch besser ansammelt. Jung: „Die Feinstaubelastung ist die Kehrseite des schönen Sonnenwetters.“

Wetter in Deutschland: So wird es in den kommenden Tagen

Montag: 8 bis 13 Grad, teilweise Sonnenschein, teils Nebel und trocken

Dienstag: 7 bis 14 Grad, trockenes Hochdruckwetter, stellenweise Sonne, regional Nebel

Mittwoch: 8 bis 15 Grad, viel Sonnenschein, aber auch Dunst und Nebel, trocken

Altweiber: 8 bis 16 Grad, anfangs trocken, später aus Nordwesten zeitweise Regen, weiterhin mild

Freitag: 8 bis 13 Grad, viele Wolken, örtlich etwas Regen

Samstag: 7 bis 13 Grad, im Norden noch Regen, sonst stellenweise Sonnenschein und trocken

Sonntag: 7 bis 13 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, kaum Regen, mild

Rosenmontag: 5 bis 11 Grad, etwas kühler, viele Wolken, wenig Sonnenschein, aber kaum Regenschauer

Dienstag: 7 bis 13 Grad, mal Sonne, mal Wolken und nur vereinzelt etwas Regen