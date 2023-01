Wetter : Wärmster Januartag seit 1824! Wo in Deutschland Temperatur-Rekorde gebrochen wurden

Fichtelberg in Sachsen: An den Skipisten zeigt sich deutlich, dass das Wetter für Anfang Januar extrem warm ist. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Trier Das Jahr 2023 hat ungewöhnlich warm begonnen. An manchen Orten wurden im Januar noch nie so hohe Temperaturen gemessen wie jetzt. In einem Fall ist es der Spitzenwert aus fast 200 Jahren.

In ganz Deutschland spüren die Menschen: Es fühlt sich gerade nicht nach Winter an. Denn die strenge Kälte, die sich vor wenigen Wochen noch über das Land gelegt hatte, ist verschwunden. Bereits zum Ende des vergangenen Jahres wurden alte Temperatur-Rekorde gebrochen. Einige Messstationen zeigten die wärmsten Dezembertage seit Beginn der Messungen an. In den ersten Tagen 2023 geht dieser Trend weiter. Örtlich war das Wetter schon so warm, wie es in fast 200 Jahren nicht während eines Januars gemessen wurde.

Temperaturen brechen Anfang Januar alte Rekorde

TV-Wetterexperte Dominik Jung hat die Zahlen vom 2. Januar ausgewertet. Der Meteorologe fasst zusammen: „Mit 18,1 Grad war es auf dem Hohenpeißenberg in Bayern der wärmste Januartag seit 1879. Oberstdorf erlebte den wärmsten Januartag seit 1910. In Jena war es mit 17,0 Grad der wärmste Januartag seit 1824, seit fast 200 Jahren!“

Jung erklärt weiter: “Der Januar hat nach den ersten beiden Tagen eine mittlere Temperatur von 11 Grad erreicht.“ Zwar hat der Monat gerade erst begonnen, aber die Bilanz nach zwei Tagen wirkt auch auf den Fachmann bedenklich. „Das sind satte 11 Grad über dem Klimamittel. Das ist extrem, so warm ist in Deutschland seit 1881 noch nie ein Wetterjahr gestartet.“

Wetter bleibt auch in der Region Trier ungewöhnlich warm

Rund um Trier merkt man die ungewöhnlich hohen Temperaturen ebenfalls, doch von solchen Spitzenwerten ist man hier noch weit entfernt. Für den Mittwoch sagt das Portal wetter.net in Trier Tageshöchstwerte von 10 Grad voraus. Am wärmsten wird es wohl am Donnerstag und Freitag mit Höchstwerten von 11 Grad.

Ein drastischer Temperatursturz, der das Wetter für Deutschland wieder normalisiert, scheint noch außer Reichweite. Laut den aktuellen Prognosen ist für Dominik Jung „Winterwetter mindestens bis Monatsmitte nicht in Sicht“.

Die weiteren Aussichten für das Wetter in Deutschland