Wetter : Wärmster Silvestertag seit 1881: An diesen Orten in Deutschland wurden Rekorde gebrochen

Der Dezember begann mit einer historischen Kältephase und bringt uns auf den letzten Metern noch das krasse Gegenteil. Ein Ort erlebt sogar den wärmsten Dezembertag seit seit 159 Jahren!

2022 war eines der wärmsten Jahre, die in Deutschland gemessen wurden. Nun gibt es am Silvestertag die höchsten Temperaturen seit 1881. „An vielen Wetterstationen gab es in der Früh bereits 17 oder 18 Grad. Das war wärmer als an so manchem Juni- oder Julimorgen!“, erklärt TV-Wetterexperte Dominik Jung. Der Meteorologe vom Wetterdienst Q.met hat Zahlen parat, die deutlich machen, was mit dem Wetter in Deutschland zum Jahresende los ist.