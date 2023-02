Erste Prognose : Wetter zum Karneval 2023: Wird es bei den Umzügen kalt oder warm?

Rückblick: Rosenmontag in Trier 2020. Foto: Roland Morgen

Langsam aber sicher rückt der Straßenkarneval näher und die Narren hoffen natürlich auf gutes Wetter. Unser Meteorologe verrät, welche Entwicklung sich bis dahin andeutet.

Der Karneval kann 2023 wieder richtig Fahrt aufnehmen. Zumindest hoffen darauf alle Narren, die kräftig feiern wollen. Wenn bald der Straßenkarneval losgeht, fragen sich deshalb nicht nur die Vereine, ob auch das Wetter mitspielt.

Der Volksfreund-Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met wagt einen Blick in die Zukunft. Ab Ende kommender Woche kommt’s drauf an. Am 16. Februar (Donnerstag) ist schon Weiberfastnacht. Ab dann bewegt sich der Karneval traditionell von den Sitzungen auf die Straße.

Wie entwickelt sich das Wetter für den Karneval?

Das Wetter soll sich bis dahin noch deutlich ändern. Der Meteorologe wirft einen Blick auf die Ausgangslage am Dienstag, 7. Februar. Morgens war es fast überall in Deutschland frostig, teils mit Temperaturen weit unterhalb des Gefrierpunkts. Dafür war für den Tag viel Sonne zu erwarten. Auf diese Art soll es dann auch am Donnerstag und Freitag weitergehen. Die Höchsttemperaturen liegen quer durch Deutschland im einstelligen Bereich.

Zum Wochenende kommt dann langsam der Umschwung bei den Temperaturen. Zwar soll es weiterhin nur meist um die 2 bis 7 Grad warm werden. Dafür ist aber kaum noch mit Nachtfrost zu rechnen. Bis zu den Umzügen zu Karneval gibt es dann angenehme Aussichten.

Der Karneval geht bei milden Temperaturen auf die Straße

„Das sieht nächste Woche nach einem kleinen Vorfrühling aus“, erklärt Dominik Jung. „Ein Mix aus Sonne und Wolken und nochmal deutlich wärmer. Höchstwerte bis zu 15 Grad sind möglich.“

Das bedeutet auch gute Aussichten für das lange Party-Wochenende. „Altweiberfastnacht wären am Rhein sogar bis zu 13 Grad drin, ebenso über das lange Karnevalswochenende. Ob es die ganze Zeit trocken bleibt, ist allerdings noch unsicher. Zumindest ab Fastnachtssamstag steigt das Risiko für Regen etwas an. Schnee und Kälte sind aber nicht in Sicht.“ Insgesamt geht es mit dem Wetter in Deutschland eher mild als kalt weiter.

Wetter in Deutschland: So wird es in den kommenden Tagen

Mittwoch: 2 bis 8 Grad, meist sonnig und trocken

Donnerstag: 3 bis 7 Grad, viel Sonnenschein und trocken

Freitag: 3 bis 7 Grad, mehr Hochnebel und Dunst, aber trocken

Samstag: 4 bis 9 Grad, oftmals ein Mix aus Sonne und Wolken, kaum Regen

Sonntag: 5 bis 10 Grad, mal Sonne, mal Wolken, ab und zu Dunst oder Hochnebel

Montag: 6 bis 10 Grad, mal Sonne, mal Wolken und Hochnebel, meist trocken

Valentinstag: 9 bis 15 Grad, meist freundlich, ein Mix aus Sonne, Wolken und Hochnebel

Mittwoch: 8 bis 14 Grad, mal Sonne, mal Wolken und Dunst