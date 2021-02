Wintereinbruch im Norden : Wetterdienst warnt vor extremem Schneefall und Verwehungen

Eine Radfahrerin fährt durch den verschneiten Bürgerpark in Bremen. Norddeutschland steht ein erneuter Wintereinbruch mit viel Schnee bevor. Foto: Sina Schuldt/dpa

Offenbach Norddeutschland stehen Tage mit viel Neuschnee bevor: Der Deutsche Wetterdienst hat nun eine amtliche Gefahrenmitteilung veröffentlicht. Die Bahn stellt vorsorglich erste Verbindungen ein. Im Süden hingegen ist von Winter keine Spur.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor extremem Schneefall und Schneeverwehungen in Teilen Deutschlands bis in die Nacht zum Montag.

Vor allem in der nördlichen Mitte Deutschlands sei von Samstagabend bis in die Nacht zum Montag mit 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee und Schneeverwehungen bis über einen Meter zu rechnen, gab der DWD in einer amtlichen Gefahrenmitteilung bekannt. Straßen und Schienenwege könnten durch extreme Schneeverwehungen unpassierbar werden. Es bestehe die Gefahr von Schneebruch. „Fahren Sie nur mit Winterausrüstung und vermeiden Sie grundsätzlich Autofahrten!“, heißt es in der Warnmeldung.

Im Norden des Landes sind am Samstag vorsorglich bereits einige Bahn-Verbindungen im Fernverkehr eingestellt worden. Der Süden hingegen dürfte einen Vorgeschmack auf den Frühling bekommen.

Laut Mitteilung der Deutschen Bahn werden am Samstag und Sonntag alle Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland gestrichen. Ebenfalls von den Anpassungen betroffen ist die Verbindung zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund/Binz. Hier werde der Fahrplan am Wochenende stark ausgedünnt. Auch im Regionalverkehr etwa in Nordrhein-Westfalen ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Deutschland stehen ungewöhnliche Wetter-Extreme bevor. Während im Norden kalte Unwetter wüten, soll es im Süden frühlingshaften Föhn geben. Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten damit ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad.

Besonders betroffen vom Winterwetter ist dem DWD zufolge ab Samstagabend die Region vom Emsland und dem Münsterland bis hin zum Harz. Im Ruhrgebiet, dem Siegerland, in Mittelhessen und Oberfranken hingegen gibt es von Sonntagnachmittag bis Montag gefrierenden Regen, der eine mehrere Zentimeter dicke Eisschicht zur Folge haben könnte.

In Niedersachsen bereiteten sich Feuerwehr und Katastrophenschutz, Polizei, Verkehrsbetriebe und Bahnen, Straßenmeistereien und Räumdienste auf herausfordernde Tage vor.

Schneeschauer und frostige Temperaturen werden auch in Sachsen-Anhalt erwartet. „Es beginnt noch relativ ruhig, aber wir erwarten ein sehr turbulentes Wochenende“, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ähnlich sieht es in Sachsen aus. Die Harzer Nationalparkverwaltung hat davor gewarnt, die Wälder zu betreten. Ein Waldbesuch könne am Wochenende lebensgefährlich werden, heißt es in einer im Internet veröffentlichen Warnmeldung.

Und auch in Berlin wird es frostig - mit Temperaturen von tagsüber bis zu minus acht Grad, die Nächte sollen noch kälter werden. Die Hauptstadt stellt deswegen zusätzliche Plätze im Warmen für Obdachlose bereit.

Die Menschen im Süden können sich hingegen am Wochenende auf frühlingshafte Temperaturen freuen. Tiefdruckgebiete über Westeuropa lenken nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sehr milde Luft nach Bayern. An den Alpen stelle sich Föhn ein, wodurch am Samstag dort Temperaturen von bis zu 15 Grad möglich seien. Auch in Baden-Württemberg rechnen die Meteorologen mit Höchstwerten von 6 bis 11 Grad.

Im Bahnhof Hamburg-Altona wird schon auf mögliche Unwetter-Auswirkungen hingewiesen. Foto: Bodo Marks/dpa

Süddeutschland bekommt durch den Föhn dagegen wohl deutliche Plusgrade: Im Englischen Garten in München könnte es für Hartgesottene für ein erneutes Bad im Bach reichen. Foto: Peter Kneffel/dpa

In den bayerischen Alpen - hier am Kreuzeck bei Garmisch-Partenkirchen - können Wanderer und Skitourengeher die Sonne genießen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Niederschläge und Tauwetter in den Bergen sorgen zugleich vielerorts für Hochwasser - hier am Rhein in Köln, wo ein Frachter zwangsweise ankern muss. Foto: Henning Kaiser/dpa

Raureif hat sich am frühen Samstagmorgen im Harz gebildet. Im Norden und Osten werden deutliche Minustemperaturen sowie Schnee und Glatteis erwartet. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa