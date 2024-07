Gewitter in Anmarsch Wetterdienst warnt vor Unwettern

Betroffen sind demnach der Süden Niedersachsens im Raum Göttingen, der Norden Thüringens, Gebiete zwischen Bielefeld und Bremen bis zur Nordsee sowie Regionen rund um Nürnberg in Bayern. Durch Blitzschlag bestehe Gefahr für Leib und Leben, heißt es in der Warnmeldung. Es könne zudem zu Überflutungen auf Straßen und in Kellern kommen.